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Kayseri'de İşçileri Taşıyan Midibüs Devrildi, 9 Yaralı

Kayseri'de İşçileri Taşıyan Midibüs Devrildi, 9 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs, yağışlı havada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve 8 işçi yaralandı; yaralıların sağlık durumu iyi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

M.E. yönetimindeki 38 P 2294 plakalı midibüs, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

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