Kayseri'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Sindelhöyük Mahallesi'nde B.Y. yönetimindeki 38 TE 668 plakalı minibüs, yol kenarına devrildi.
İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 7 işçi, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel