Kayseri'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı - Haberler

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Kayseri'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Sindelhöyük Mahallesi'nde B.Y. yönetimindeki 38 TE 668 plakalı minibüs, yol kenarına devrildi.

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 7 işçi, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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