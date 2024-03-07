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Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

R.T. idaresindeki 38 R 0859 plakalı işçi servisi, Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Kozan Caddesi kesişiminde H.K. yönetimindeki 38 YH 660 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Trafik Kazaları Güncel Haberler

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