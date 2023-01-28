Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 24 yaralı (2) Güncel Haberler HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİKayseri'de işçileri taşıyan midibüsün takla attığı kazada yaralanan Seyfullah Sezer (45), kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün takla attığı kazada yaralanan Seyfullah Sezer (45), kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sezer'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kondu. 2'si ağır, 24 kişinin tedavisi devam ediyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şehir Hastanesi Kayseri Güncel Haberler

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