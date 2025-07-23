Kayseri'de İş Yerine Ait Araç Çalan Zanlı Yakalandı
Kayseri'de, çalıştığı iş yerinin aracını çalan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile şüpheliyi tespit etti.
Kayseri'de çalıştığı iş yerine ait aracı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinde göreve yeni başlayan personelin kurum aracını alarak dağıtıma çıktığı ve kendisinden haber alınamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin B.Ç olduğunu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Araç, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel