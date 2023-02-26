Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerinden kargo paketleri ve çeşitli malzemeler çalan şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerinden kargo paketleri ve çeşitli malzemeler çalan şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde, R.A'nın iş yerinden kargo paketleri ile jeneratör, bilgisayar kasası ve PVC makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Zanlı H.T, saklandığı yerde yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden H.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Yeşilyurt Kayseri Güncel Haberler

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