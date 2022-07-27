Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Sanayi Mahallesinde bir iş yerinin deposundaki malzemelerin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen Z.D. ile S.İ'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Murat Asil - Güncel