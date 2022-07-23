Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Altınoluk Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan bir iş yeri deposundaki malzemelerin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis, çalınan malzemeleri sahibine teslim etti.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel