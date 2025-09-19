Kayseri'de İş Yerinde Yangın, 3 İş Yeri Etkilenerek Söndürüldü
Kayseri'nin Oymaağaç Mahallesi'nde bir tekstil iş yerinde çıkan yangın, yanındaki iki iş yerine sıçrayarak hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kayseri'de iş yerinde çıkan ve yandaki iki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oymaağaç Mahallesi 3107. Sokak'taki tekstil malzemeleri üzerine çalışan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yandaki iki iş yerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel