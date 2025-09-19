Kayseri'de İş Yerinde Yangın, 3 İş Yeri Etkilenerek Söndürüldü

Kayseri'de iş yerinde çıkan ve yandaki iki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oymaağaç Mahallesi 3107. Sokak'taki tekstil malzemeleri üzerine çalışan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yandaki iki iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.