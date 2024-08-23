Kayseri'de İş Yerinde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Gevher Nesibe Mahallesi Seyhan Sokak'ta televizyon tamirinin yapıldığı ve yedek parçalarının bulunduğu bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, daha sonra başka bir iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kontrol altına yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar oluştu.