Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de İş Yeri Sahibini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'de çalıştığı iş yerinin sahibini tüfekle vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, maktulün kendisine sözlü ve cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Kayseri'de, çalıştığı iş yerinin sahibini tüfekle vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.B, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık T.B. savunmasında, maktul M.K'yi öldürdüğünü itiraf ederek, "Bana sözlü ve cinsel tacizde bulunuyordu. Bir aya yakın yanında çalıştım. Bana sürekli küfür ve hakaretler ediyordu. Benim de bir onurum ve gururum var. Olay gerçekleştiğinde uyumuyordu. Bana tacizde bulundu. Kendimi savundum. Maktule ait arabanın anahtarı masanın üzerindeydi. Arabayı alıp, son bir kez ailemi görmek için Afşin'e doğru yola çıktım. Ailemi gördükten sonra teslim olacaktım. Haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Ö.K. ise sanığın ağabeyini vurup, başında ölmesini beklediğini öne sürdü.

Müşteki S.K. de planlayarak ve tasarlayarak M.K'yi öldürdüğünü itiraf eden sanığa tepki göstererek, en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık T.B'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "gece vakti hırsızlık" suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi Kayseri-Sivas kara yolunda 18 Eylül 2022'de lokanta işleten M.K'nin (47) yerde hareketsiz yattığını gören bir kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K'nin sırtından vurularak hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Otomobille kaçtığı tespit edilen T.B, kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saklandığı babaevinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Kayseri Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title