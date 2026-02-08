Haberler

Kayseri'de iş insanına şantaj yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yapan 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet ekipleri, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Kayseri'de iş insanına şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.Y. (37), F.C.T. (27) ve T.T. (26) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
