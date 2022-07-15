Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'nda suya kapılan 14 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'nda suya kapılan 14 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan N.D. ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine gezmeye gitti. N.D, ırmak yatağındaki taşların üzerinde otururken bir anda suya kapıldı. Ailesinin bilgi vermesi üzerine AFAD ve jandarmanın katılımıyla ırmakta başlatılan arama çalışması devam ediyor. AA / Hacıbaba Lale - Güncel Yahyalı Kayseri Güncel Haberler

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