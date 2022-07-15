Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Zamantı Irmağı'na düşen Nurullah D.'nin cansız bedenine yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Zamantı Irmağı'na düşen Nurullah D.'nin cansız bedenine yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Nurullah D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel