Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu (2) CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Zamantı Irmağı'na düşen Nurullah D.'nin cansız bedenine yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Zamantı Irmağı'na düşen Nurullah D.'nin cansız bedenine yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Nurullah D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Yahyalı Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.