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Kayseri'de İnternetten Ürün Satışı Yapan Şüpheli Dolandırıcı Gözaltına Alındı

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Kayseri'de internetten ürün satışı yapan ve sahte dekontlarla 30 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, sahte dekont düzenleyerek satıcıları dolandırdığı iddia edilen G.A'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Zanlının daha önce de nitelikli dolandırıcılık suçlarından arandığı belirlendi.

Kayseri'de internetten ürün satışı yapan 30 kişiyi sahte dekontla dolandırdığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten aldığı cep telefonu, oyun konsolu ve bilgisayar gibi ürünlerin parasını banka yoluyla gönderdiğine dair sahte dekont düzenleyerek satıcıları dolandırdığı iddia edilen G.A'nın (36) yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı yöntemle 30 kişiyi dolandırdığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A'nın, 30 nitelikli dolandırıcılık dosyasından aranma kaydı olduğu ve bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Dolandırıcılık Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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