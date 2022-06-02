Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir inşaattan malzeme çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir inşaattan malzeme çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ebiç Mahallesi'nde O.K'ye ait inşaatta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.Y, E.A. ile C.B'yi yakaladı.

Evde yapılan aramada, hırsızlıkta kullanılan birçok suç aleti ile inşaat malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kocasinan Jandarma Erkilet Kayseri Güncel Haberler

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