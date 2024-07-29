Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta bulunan 15 katlı bir binanın ikinci katında çalışan 17 yaşındaki S.C., dengesini kaybederek düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta 15 katlı binanın ikinci katında çalışan S.C. (17), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.C, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.