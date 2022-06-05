İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi. Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi. Mobilyacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki inşaatta çalışan Osman K. (58), binanın 4. katındaki iskeleden dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ekipler, Osman K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Oman K'nin naaşı iş arkadaşlarınca cenaze aracına taşınarak, Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Güncel Haberler

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