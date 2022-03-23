Kayseri'de inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kayseri'de inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de 2 şüpheli, inşattan çaldıkları demirleri hurdacıya satmak isterken suçüstü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 şüpheli, inşattan çaldıkları demirleri hurdacıya satmak isterken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki inşaatlarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, çaldıkları demir blokları Anbar Mahallesi'ndeki bir hurdacıya satmaya çalışan F.I. (27) ve K.C'yi (30) suçüstü yakaladı.

Zanlıların aracında çalıntı olduğu tespit edilen demir bloklar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Anbar, Güncel, Haberler

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