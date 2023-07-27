Kayseri'de inşaatta tabancayla vurulan mobilya işçisi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çalıştığı inşaatta tabancayla vurulan mobilya işçisi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı, şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.