Kayseri'de inşaatta üzerine mermer düşen işçi öldü

Kayseri'de 13 katlı bir inşaatta yük asansöründe taşınan mermer bloğun düşmesi sonucu zeminde çalışan işçi F.C. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de 13 katlı inşaatın zemininde çalıştığı sırada, üzerine yük asansöründe taşınan mermer blok düşen F.C. (55) hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Demirci Sokak'taki inşaatta meydana geldi. 13 katlı inşaatın dış cephesindeki yük asansöründe taşınan mermer blok, o sırada zeminde çalışan işçilerden F.C.'nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.C.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
