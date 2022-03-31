Kayseri'de inşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi - Haberler

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Kayseri'de inşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de inşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi Kurukaya Sokak'ta 14 katlı bina inşaatında bekçilik yapan H.S. (77), asansör boşluğunda ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin incelemesinin ardından H.S'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

H.S'nin, yüksek katlardan asansör boşluğuna düştüğü belirlendi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri, Bekçi, Güncel, Haberler

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