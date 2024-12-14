Kayseri'de İnşaat iskelesi Devrildi: 3 İşçi Yaralandı

Kayseri'de bir inşaatın iskelesinin devrilmesi sonucunda yaralanan 1'i ağır 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda 5 katlı bir inşaatın cephesine kurulu iskele, 3 işçinin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İnşaat sahasındaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan H.H. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, M.Ç. ve V.B. Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.