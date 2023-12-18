Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de İnşaat İşçisi 9. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Kayseri'de İnşaat İşçisi 9. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

18 Aralık 2023 13:17 Güncelleme: 13:18 Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartman inşaatında çalışan işçi, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.