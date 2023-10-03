Kayseri'de İnşaat Halindeki Okuldan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaat halindeki bir okuldan yaklaşık 235 bin TL değerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamera görüntülerini izlemesi sonucu yakalandı.

Kayseri'de inşaat halindeki okuldan yaklaşık 235 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 250 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesinin ardından yakayı ele verdi.

Talas ilçesinde inşaatı devam eden bir okuldan yaklaşık 230 bin TL değerinde musluk bataryası ve bakır kablo hırsızlığının ardından Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 250 saatlik güvenlik kamerası izlemesinin ardından şüphelilerin E.Y. (34) ve M.T. (31) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların okulun etrafında keşif yaptıkları ve okula girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansırken, kapüşon ile kendilerini gizlemesi de dikkat çekti. - KAYSERİ