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Kayseri'de inşaat halindeki 12 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemeleri yandı

Kayseri'de inşaat halindeki 12 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemeleri yandı

Güncel Haberler

Kayseri'de yapımı devam eden 12 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemeleri yandı.

Kayseri'de yapımı devam eden 12 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemeleri yandı.

Aydınlıkevler Mahallesi Fulya Sokak'ta inşaatı süren 12 katlı binanın bahçesindeki yalıtım malzemeleri yanmaya başladı.

İşçilerin çabalarına rağmen yangının ilerlemesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olay yerinden yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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