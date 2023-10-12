Kayseri'de İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaat bekçisi, şantiyede ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bekçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesinde bir inşaat bekçisi, şantiyede ölü bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki inşaatta bekçi olarak çalışan S.A'nın (66) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, S.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan S.A'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel