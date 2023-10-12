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Kayseri'de İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaat bekçisi, şantiyede ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bekçinin hayatını kaybettiğini belirledi.