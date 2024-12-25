Kayseri'de İmalathanede Boya Kazanı Patladı: 3 İşçi Yaralı
Kayseri'de bir imalathanede gerçekleşen boya kazanı patlamasında 3 işçi yaralandı. Olay, Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi ve patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de bir imalathanede boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.
Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen imalathanedeki boya kazanında gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde hasara yol açan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.