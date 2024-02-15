Kayseri'de İlkokul Öğrencilerine Müzikli Egzersiz

Kayseri'de bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni Şule Yüksel, okul bahçesinde topladığı öğrencileri, müzik eşliğinde egzersiz yaptırdıktan sonra sınıflarına alıyor.

Osman Zeki Yücesan İlkokulunda görevli 24 yıllık eğitimci Yüksel, sabah okul bahçesinde toplanan öğrencilerin güne zinde başlamaları ve derslerine motive olmaları amacıyla müzik eşliğinde egzersiz etkinliği düzenliyor.

Şule Yüksel AA muhabirine, öğrencilerin derslere olan dikkat, ilgi ve odaklanmalarını artırmak amacıyla sabah saatlerinde bu etkinliği yaptıklarını, bunun daha sağlıklı bir yaşam becerisi kazanma alışkanlığını edinmeleri için de uygulanan kültürfizik çalışması olduğunu söyledi.

Etkinliği hafta içi derse giriş öncesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Yüksel, "Havanın soğuk olması durumunda bunu ikinci ders saati öncesine ya da öğle arasına çekebiliyoruz. Birkaç öğretmen arkadaşımla her gün bunu hayata geçiriyoruz. Normalde kültürfizik hareketlerini müziksiz şekilde yapmış olsak bu kadar dikkat çekici olmazdı. Çocukların motivasyonunu arttırmak için etkinliklerimize müzik ilave ediyoruz." diye konuştu.

Çocukların egzersizlere severek katıldığını vurgulayan Yüksel, "Çok büyük bir neşeyle coşkuyla katılıyorlar. Derslere olan ilgileri, motivasyonları da artıyor. Tabii ki fiziksel etkinlik olması sebebiyle vücut sağlıklarını geliştirmede, korumada güzel bir sonuç elde edildiğini görüyorsunuz. Çocuklar okula severek, isteyerek geliyor. Böyle eğlenceli bir faaliyetin olması okulu daha ilgi çekici hale getiriyor. Eğitimi de daha kaliteli hale getiriyor." diye konuştu.

"Derslerde anlayamadığım konuları daha iyi anlıyorum"

Dördüncü sınıf öğrencisi Alptuğ Soylu ise daha dinç olmak ve dersleri daha iyi anlamak için her sabah okul bahçesinde egzersiz yaptıklarını dile getirdi.

Etkinliği çok sevdiğini belirten Alptuğ, "Bunları yaptıktan sonra derslerde anlayamadığım konuları daha iyi anlıyorum. Kendimi daha dinç hissediyorum. Bunun gibi pek çok faydası oldu benim için." dedi.

Öğrenci Gupse Örnek de "Egzersiz yaptık. Bu, daha dinç ve estetik olmamızı sağlıyor. Hareketleri yaparken çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.