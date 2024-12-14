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Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden şehit Tuğgeneral Baydilli'nin babaevine ziyaret

Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden şehit Tuğgeneral Baydilli'nin babaevine ziyaret
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Kayseri'de ilkokul öğrencileri, Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) ailesini ziyaret etti.

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) ailesini ziyaret etti.

Şehit Baydilli'nin Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde ikamet eden annesi Düriye Baydilli'nin yaşadığı mahallede bulunan Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ellerinde Türk bayraklarıyla taziye çadırı önünde geldi.

Öğrenciler, yol boyu "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Bir öğrenci ise binanın önünde İstiklal Marşı okudu.

Öğrencilerin ziyaretine ilişkin görüntü, sosyal medya platformlarında da ilgi gördü.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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