Kayseri'de ilkokul öğrencileri, kuzuların anneleriyle buluşmasına tanık oldu - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'de ilkokul öğrencileri, Talas Belediyesinin düzenlediği organizasyonda, süt kuzularının anneleriyle buluşmasını izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatma Mustafa Hasçalık İlkokulu öğrencileri, organizasyon kapsamında Başakpınar Mahallesi'ndeki Murat Sivritaş'ın ağılında bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bana göre bu, dünyanın en güzel manzarası. Yüzlerce koyun arasından kuzu, kendi annesini Allah'ın verdiği ilhamla buluyor. Bunu seyretmek de bizim için son derece güzel bir manzara. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Üreticimize Allah bereket versin." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da Yalçın'a teşekkür etti.

Öğrenciler, yayılımdan gelen koyunlar ile kuzuların buluşma anına tanık oldu. Kuzuların, meleme sesiyle ortaya çıkan toz bulutları arasında annelerini bulma çabasını çocuklar dikkatle izledi.