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Kayseri'deki İlkokul Öğrencileri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Kuş Gözlemi Yaptı

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Yahyalı ilçesindeki Seydili Şehit Ferhat Kaplangiray İlkokulu öğrencileri, Sultan Sazlığı Milli Parkı'na giderek 250'den fazla kuş türünü gözlemledi. Öğrenciler, sazlıktaki kuşların konaklama, üreme ve beslenme alışkanlıklarını inceledi ve öğretmenlerinden bilgi aldı. Gezi sonunda öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'na gelen ilkokul öğrencileri kuş gözlemi yaptı.

Yahyalı ilçesindeki Seydili Şehit Ferhat Kaplangiray İlkokulu öğrencileri, 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi.

Öğrenciler, kuşlara konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan sazlıktaki türleri gözlemledi.

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan sazlığa ilk defa gelen öğrenciler, öğretmeleri Mehmet Ünlü'den bölge ve kuşlar hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, gezi sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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