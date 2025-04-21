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Kayseri'de İlkbahar Peyzaj Çalışmaları Başladı

Kayseri'de İlkbahar Peyzaj Çalışmaları Başladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kentin çeşitli bölgelerinde yeşil alanlar için peyzaj ve altyapı çalışmalarına başladı. 1 milyon çiçekten 75 bin 500 menekşe ve 5 bin çuha çiçeğinin dikimi gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte kentin dört bir yanında ilkbahar peyzaj ve altyapı çalışmalarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, park, bahçe, mesire alanları, orta refüjler, kavşaklar, ağaçlandırma alanları ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, ilkbaharın güneşli havasının yüzünü göstermesiyle birlikte şehrin muhtelif bölgelerindeki yeşil alanlarda bakım, onarım, düzenleme ve çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi.

Bu kapsamda yıl sonuna kadar dikilmesi planlanan 1 milyon çiçeğin ilk kısmı olan 75 bin 500 menekşe ve 5 bin çuha çiçeği, kentin farklı noktalarında bulunan şelale ve küre şeklinde modüler saksı sistemleriyle oluşturulmuş alanlara dikildi.

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Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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