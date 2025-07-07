Kayseri'de İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Yenileniyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, şehirdeki içme suyu ve atık su altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Boğazköprü mevkiindeki İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde sürdürülen yenileme çalışmalarını denetleyip, bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, içme suyu ile atık su altyapısını sürekli olarak güçlendirerek şehrin sorunsuz ve konforlu geleceğine büyük bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, arıtma tesislerine gerekli önemi vermeye devam ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 10 aydır emek harcandığını kaydeden Büyükkılıç, "Bu konuda gerekli hassasiyet gösteriliyor. Üstelik de şehrimizdeki arıtma tesisimizin fonksiyonuyla ilgili de hiçbir sıkıntı oluşturmadan, tecrübeleri ile kardeşlerimizi, yetkilileri, firmaları da özellikle kutluyorum. Hiçbir sorun oluşturmadan hakikaten önemli bir çalışmaya imza atıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, söz konusu çalışma için tamamı hibe olarak 12 milyon avroluk harcama yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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