Kayseri'de ilçe belediyelerinde bayramlaşa programı düzenlendi - Haberler

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Kayseri'de ilçe belediyelerinde bayramlaşa programı düzenlendi

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de ilçe belediyelerinde bayramlaşa programı düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı, Talas ve Kocasinan ilçelerinde belediyelerde bayramlaşma programı düzenlendi.

Kayseri'nin Yahyalı, Talas ve Kocasinan ilçelerinde belediyelerde bayramlaşma programı düzenlendi.

Yahyalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde personelle bayramlaştı.

Belediye hizmet binası bahçesinde personelle bir araya gelen Öztürk, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Öztürk, "Biz, birlikte Yahyalı için çalışan kocaman bir aileyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da çalışanlarıyla bayramlaştı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kocasinan, Yahyalı, Kayseri, Talas, Güncel, Haberler

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