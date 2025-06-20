Kayseri'de İl Halk Kütüphanesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

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Kayseri'de yapılan İl Halk Kütüphanesi hizmet vermeye başladı.

Kayseri'de yapılan İl Halk Kütüphanesi hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesince yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığının iç donatımı ve hizmetin sunumu konusunda destek verdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen 6 bin 100 metrekarelik İl Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulundu.

Büyükkılıç, merkezin sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda bir buluşma, öğrenme ve üretme alanı olacağını ifade etti.

Büyükkılıç, İl Halk Kütüphanesi'nde emeği olan herkese teşekkür etti.

Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve yüklenici firma yetkilileri de yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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