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Kayseri'de İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Paneli Düzenlendi

Kayseri'de İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Paneli Düzenlendi
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Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Geleneksel ve Sanatsal İfade ile İklim Değişikliği' projesi kapsamında, 'Atık Yönetiminde Sıfır Atık ve Sürdürülebilirliğe Bakış' paneli gerçekleştirildi. Panelde, çevresel sorunlar ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratılması amaçlandı.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünce "Geleneksel ve Sanatsal İfade ile İklim Değişikliği" projesi kapsamında "Atık Yönetiminde Sıfır Atık ve Sürdürülebilirliğe Bakış" paneli düzenlendi.

Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Berna Akın yaptı.

Panele, araştırma görevlileri Dr. Merve Çapaş ve Dr. Gözde Kestellioğlu konuşmacı olarak katıldı.

İklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratmayı ve atık yönetiminde sıfır atık yaklaşımı ile sürdürülebilirlik konularına dikkati çekmeyi amaçlayan panelde, çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Panele, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, Kocasinan Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Topuz, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü personeli, misafirler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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