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Kayseri'de İkiz Plaka Kullanımına 55 Bin TL Ceza

Kayseri'de İkiz Plaka Kullanımına 55 Bin TL Ceza
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Kayseri'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsü K.Ç.'ye 55 bin 569 TL ceza uygulandı. Araçta yapılan aramada 4 plaka daha bulundu.

KAYSERİ'de 'ikiz plaka' kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsü K.Ç.'ye 55 bin 569 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında bulunan 38 GB 182 plakalı otomobilin ikiz plakalı olduğu ihbarını aldı. Bu kapsamda adrese gelen ekipler, araçtaki plakanın bir başka araçta daha olduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada 4 plaka daha bulundu. Çekme belgeli olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü K.Ç.'ye 55 bin 569 TL ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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