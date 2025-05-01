Kayseri'de İkiz Plaka Kullanan Sürücüye 55 Bin Lira Ceza
Kayseri'de bir otomobilin ikiz plaka kullandığı tespit edildi. Trafik ekipleri, bu durumu fark ettikten sonra sürücüye 55 bin 569 lira ceza uygulayarak aracı otoparka çekti.
Kayseri'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.
Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında bulunan 38 GB 182 plakalı otomobilin ikiz plakalı olduğu ihbarını alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
Ekipler, otomobile takılı plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada 4 plaka daha bulundu.
Polis, sürücü K.Ç'ye 55 bin 569 lira idari para cezası verdi.
Çekme belgeli olan araç otoparka çekildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel