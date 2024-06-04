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Kayseri'de iki pilot şehit olan uçak kazası görgü tanıkları tarafından anlatıldı

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Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun şehit olduğu kaza, görgü tanıkları tarafından anlatıldı. Olayı görenler, büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini belirtti. Eğitim uçağının çevrede iki gündür uçtuğunu duyan bir tanık ise uçağın evinin üzerinden geçtiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, kaza sonucu iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu uçak kazasının görgü tanıkları olayı anlattı.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğünü gören Ali Kabak, AA muhabirine, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.

Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.

Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığmızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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