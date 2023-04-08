Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği hehüz belirlenemeyen 38 AGD 213 plakalı otomobil ile 68 ABV 240 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi ile 832. Sokak kavşağında çarpıştı.
Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel