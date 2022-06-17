Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi tedavi altına alındı. Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre N.Y'nin kontrolündeki 09 DC 654 plakalı otomobil ile H.S'nin kullandığı 38 HS 068 plakalı otomobil Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. AA / Sercan Küçükşahin - Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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