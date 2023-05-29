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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazada hasar gören iki otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İ.O yönetimindeki 38 BB 270 plakalı otomobil ile Ü.A. idaresindeki 20 YU 951 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 38 BB 270 plakalı otomobilde bulunan 6 kişi ile Ü.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 7 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentte bulunan farklı hastanelere kaldırdı. Kazada hasar gören iki otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fatih Sultan Mehmet Kayseri Güncel Haberler

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