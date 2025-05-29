Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dün Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde M.A'nın (23) kullandığı 38 AN 822 plakalı otomobil ile A.Ö. (20) kontrolündeki 38 AK 297 plakalı otomobilin çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Sürücülerin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel