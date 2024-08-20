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Kayseri'de İki Ot Yangını Söndürüldü

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Kayseri'de iki farklı yerde çıkan ot yangını, ekiplerin yaklaşık 1'er saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

KAYSERİ'de iki farklı yerde çıkan ot yangını, ekiplerin yaklaşık 1'er saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Açelya Caddesi ile Kazım Karabekir Mahallesi Şan Sokak'ta ot yangınları çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevrede evleri bulunanlar da yangın tüpü ve bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek verdi. Her iki yangın da ekiplerin yaklaşık 1'er saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri İtfaiye Olay İtfaiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

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