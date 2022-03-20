Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Faruk Gündüz (29), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kavgaya karışanlar ise bölgeden kaçtı. Yaralı Gündüz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.