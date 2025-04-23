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Kayseri'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
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Kayseri'de, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (45) ile "hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.K'yi (43) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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