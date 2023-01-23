Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada hasar oluştu Güncel Haberler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında hasar oluştu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında hasar oluştu. Y.E. yönetimindeki 38 AFN 495 otomobil, Osmanlı Mahallesi İpekten Sokak'ta, V.T. idaresindeki 66 AAH 155 plakalı kamyonet ile çarpışarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta hasar oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Güncel Haberler

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