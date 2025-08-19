Kayseri'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ulaşım Kartı Desteği Sürecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025-2026 yıllarında da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını duyurdu. Geçen yıl 2 bin öğrenciye ulaşım desteği sağlandığını belirten Büyükkılıç, proje ile öğrencilerin eğitim ve sosyal hayata katılımlarını hedeflediklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025-2026'da da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını belirtti.

Geçen yıl 2 bin öğrenciye ulaşım desteği sunduklarını anımsatan Büyükkılıç, projenin maliyetinin geçen yıl 4 milyon TL'yi bulduğunu, proje ile öğrencilerin eğitimlerine rahatça ulaşmalarının yanı sıra sosyal hayata katılımlarını da hedeflediklerini kaydetti.

Büyükkılıç, 1 Eylül itibariyle ailelerin başvurularını online olarak yapabileceklerini aktardı.

Kaynak: AA
500
