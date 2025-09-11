Haberler

Kayseri'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere 42 Milyon Lira Yardım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 bin 586 öğrenciye toplamda 42 milyon 344 bin lira yardımda bulundu. 'Beslenmem çantamda belediyem yanımda' projesi kapsamında, her öğrenci için aile hesaplarına 4 bin lira yatırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 bin 586 ihtiyaç sahibi öğrenciye 42 milyon 344 bin liralık yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda "Beslenmem çantamda belediyem yanımda" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere kırtasiye ve beslenme desteğinde bulunuldu.

Bu kapsamda alınan başvurular arasında yapılan değerlendirmeyle ihtiyaç sahibi 10 bin 586 öğrenci belirlendi ve ailelerinin hesabına her bir çocuk için 4 bin lira yatırıldı.

